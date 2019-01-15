2019-01-15T07:54:43+03:00
Общество

Прогноз погоды на 15 января в Петербурге: немного снега и слякоть

Вторник «порадует» жителей Северной столицы околонулевой температурой на улице
Петр КИБЕР
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15 января в Петербурге будет слякотно.15 января в Петербурге будет слякотно.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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В Петербурге всего второй рабочий день первой полноценной трудовой недели, а на календаре уже 15-е число. Половина января осталась позади, но погода в городе на Неве стоит совсем не зимняя. Уже второй день на улице слякоть и около ноля.

- 15 января в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, Местами небольшой, умеренный снег. Ветер с утра юго-восточный, а к вечеру юго-западный, слабый. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Водителей Северной столицы метеорологи все также предупреждают о гололеде на дорогах города и трассах Ленобласти. Чтобы не попасть в неприятности, лучше сбавить скорость и увеличить дистанцию до других машин.

А учитывая, что при такой погоде наледь на крышах домов активно тает, то парковать автомобиль лучше подальше от зданий. Особенно это касается центра города и исторических районов, таких как Петроградская сторона. Иначе на крышу может упасть большая сосулька.

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