Во дворе на Тихорецком проспекте ястреб охотился на голубей

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-15T08:27:45+03:00

В Петербурге ястреб поймал и съел голубя. Фото: Стоп-кадр с х/ф К"авказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Одному из пернатых не повезло, и он стал добычей хищника [видео]

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Удивительную картину могли наблюдать 14 января жители одного из домов на Тихорецком проспекте. В одном из самых оживленных районов Петербурга прямо во дворе среди многоэтажек ястреб охотился на голубей. И успешно.

- Среди бела дня откуда-то взявшийся ястреб спокойно клевал свою добычу, - пишут горожане в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удивленные прохожие успели снять обитателя лесов и степей на видео. Видимо особое внимание людей спугнуло птицу, поэтому ястреб схватил уже мертвого голубя в когти и улетел в неизвестном направлении. Скорее всего, в город ястреба пригнал голод. Однако есть вероятность, что он прилетел не из далеких лесов, а из близлежащего парка Сосновка.

На Тихорецком проспекте в Петербурге ястреб съел голубя.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Удивительно, но никто из петербуржцев не пожалел голубя. Кроме ироничных комментариев «птичку жалко», горожане выразились в том духе, что ястреб отомстил за загаженные автомобили и даже предложили показать хищнику, где водятся большие стаи голубей.

- Закон природы, подытожил один из пользователей соцсетей.