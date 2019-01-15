2019-01-15T08:59:53+03:00
Происшествия

Полиция поймала водителя, который в ходе погони разбил две машины ДПС и две иномарки

Гонявший по ночному городу «Фольксваген» был остановлен на Васильевском острове
Петр КИБЕР
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Во время погони за нарушителем разбились две машины ДПС.Во время погони за нарушителем разбились две машины ДПС.Фото: Алексей ФОКИН
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Красочную погоню могли наблюдать немногочисленные прохожие и водители, оказавшиеся в ночь на 15 января в Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. Несколько экипажей дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить «Фольксваген Поло», на котором по городу гонял нарушитель.

- Лютая погоня ДПС по Петроградке и В.О. Разбиты две машины ДПС, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По свидетельствам очевидцев, преследование началось на Петроградской стороне. Нарушитель, который при попытке скрыться повредил несколько попутных автомобилей, в том числе «Хендэ Акцент» и премиальный внедорожник «Рейндж Ровер», сумел уйти от экипажей дорожной полиции и уехать на Васильевский остров, где пытался прорваться на ЗСД. Но, в итоге, был остановлен на пересечении набережной Лейтенанта Шмидта и 19-й линии.

Чтобы задержать мужчину, сотрудникам ДПС пришлось таранить его «Фольксваген» своими машинами. В итоге два полицейских «Форда» тоже оказались побиты.

По предварительной информации, нарушитель мог находиться под воздействием запрещенных препаратов.

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