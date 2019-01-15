В Сестрорецке из пансионата украли 5,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-15T09:28:10+03:00

Грабители влезли в здание через окно, а потом вскрыли сейф в кабинете директора

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Классическое ограбление, как будто из сценария к кинофильму, произошло в Курортном районе Санкт-Петербурга. Из кабинета директора одного из пансионатов, расположенных в Сестрорецке, грабители вынесли 5,5 миллионов рублей.

- 14 января 2019 года в полицию обратилась 55-летняя гражданка с заявлением о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам женщины, ночью неизвестные злоумышленники отжали створку пластикового окна в здании одного из пансионатов, расположенного на Парковой улице. Проникнув в помещение, грабители поднялись на первый этаж, выломали дверь в кабинет директора, а уже там вскрыли сейф, в котором лежала деньги, предназначенные, в том числе и для выплаты зарплаты.

После этого злоумышленники скрылись так никем и не замеченные. Сейчас преступников ищет полиция. Уголовное дело заведено по статье «кража».