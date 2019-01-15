15 января на Дворцовой площади пройдет первая репетиция военного парада

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-15T09:51:20+03:00

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Сегодня, 15 января, на Дворцовой площади можно будет увидеть первую репетицию парада, который проведут 27 января в честь 75-летнего юбилея полного снятия блокады Ленинграда. Всего до мероприятия пройдет четыре репетиции.

- 15 и 17 января в 15:00 на брусчатку выйдут пешие расчеты, которые отработают прохождение площади строевым шагом, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

А 22 января, в 21:00 к марширующим присоединится и боевая техника. Еще один полномасштабный «прогон» состоится 24 января утром. Это будет генеральная репетиция парада.

Само мероприятие, зрителями которого станут блокадники из 22 стран мира, состоится 27 января, в годовщину снятия фашистской осады города на Неве. Тогда перед зрителями пройдут 2,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, а также 80 единиц техники, в том числе танк Т-34, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

А главными «звездами» парада станут зенитно-ракетные системы «С-400» и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».