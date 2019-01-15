С крыши ТК «Пик» на Сенной площади упал промышленный альпинист

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-15T10:29:23+03:00

Мужчина сорвался с большой высоты при чистке крыши от снега и наледи

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ЧП произошло сегодня утром в самом центре Санкт-Петербурга. О время чистки от снега крыши торгового комплекса «Пик» на Сенной площади, с высоты сорвался промышленный альпинист. Мужчина упал на землю перед зданием ТК.

- Сообщение в полицию поступило около 5 часов утра 15 января. По телефону 112 звонил охранник торгового центра, который вызвал медиков и экстренные службы, - сообщает «Оперативное прикрытие».

На место происшествия моментально прибыли машины скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. Известно, что пострадавший мужчина выжил, но получил множественные травмы и был госпитализирован в одну из петербургских клиник в тяжелом состоянии.

Сейчас по факту инцидента полиция Адмиралтейского района проводит проверку, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.