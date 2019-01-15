Петербург стал вторым из российских городов в мировом рейтинге качества жизни

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-15T11:19:06+03:00

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Петербург стал вторым из российских городов в мировом списке рейтинга качества жизни. Среди всех населенных пунктов планеты, которых насчитывается около 2,7 миллионов, Северная столица стала 184-й. Правда и в рейтинг вошло всего 227 городов.

Из российских мегаполисов выше Петербурга оказался только Нижний Новгород, занявший 114 место. А лидирующее положение в новом списке, который составили эксперты сервиса Numbeo, осталось за австралийской Канберрой. Вторым стал голландский Эйндховен, а третьим Роли из штата Северная Каролина в США.

В десятку вошли еще два австралийских города, два американских и по одному из Канады, Швейцарии и Новой Зеландии. Их представителей России в рейтинг попали еще трое. На 193 месте оказалась Москва, на 202 Екатеринбург, а на 207 - Новосибирск.

А если учитывать только Европу, то в этом списке Петербург оказывается на 68 позиции, пропустив вперед Белград и обойдя на один пункт столицу Италии Рим.