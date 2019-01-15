2019-01-15T11:49:05+03:00
Здоровье

Петербургские врачи успешно провели уникальную операцию роженице с опухолью

Операцию делали по методике баллонной окклюзии
Степан СТЕПАНОВ
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Женщина со злокачественной опухолью смогла родить здорового ребенка в Петербурге. Фото: СПбГПМУЖенщина со злокачественной опухолью смогла родить здорового ребенка в Петербурге. Фото: СПбГПМУ
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В Петербурге проведена первая в мире операция с применением методики баллонной окклюзии у роженицы с опухолью. Как рассказал глава Перинатального центра СПбГПМУ Виталий Резник, оперативное вмешательство выполнялось в два этапа. Сначала было сделано кесарево сечение, и на свет появился здоровенький мальчик весом 2700 грамм, после чего мамочке удалили опухоль на шейке матки.

- Благодаря методике баллонной окклюзии (брюшная аорта перекрывается специальной «пробкой») операция прошла с минимальной кровопотерей и без ущерба для ребенка и матери, - отметил Виталий Анатольевич. - У женщины это третий ребенок, чувствуют они себя хорошо. Более того, пациентка еще избавилась и от смертельного заболевания.

Подобную операцию петербургские педиатры уже проводили в конце декабря 2018 года, но в этот раз ситуация была значительно осложнена наличием злокачественной опухоли.

- Раньше в таких случаях женщинам проводили аборт, - признался главный неонатолог РФ Дмитрий Иванов. - По сути сейчас в Петербурге была успешно проведена первая в мире операция с применением методики баллонной окклюзии у роженицы с опухолью. Мы рады, что сейчас способны помочь таким пациенткам избавиться от болезни и, главное, познать радость материнства».

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