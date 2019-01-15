Сотни человек встали в очереди перед Дворцом бракосочетания из-за красивой даты

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-15T11:54:24+03:00

Петербургские женихи и невесты с ночи занимали места, чтобы выбрать день своей свадьбы [видео]

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Огромная очередь собралась перед Дворцом бракосочетания номер один, что на Английской набережной Петербурга. Стремящиеся стать мужем и женой горожане еще с ночи занимали место, чтобы раньше других войти в ЗАГС и подать заявление на регистрацию в красивую дату.

- Скорее всего, хотят взять 14 февраля, или 8 марта, ведь варианта 19.19.19 не существует, предполагают свидетели народного стояния в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, в очереди собралось не менее двух сотен человек. Учитывая, что стоять надо было несколько часов, то каждый грелся как мог. Счастливчики, имеющие свои автомобили, периодически сидели в них, включая печку на полную мощность. Другим же приходилось туго.

Очередь в ЗАГС в Петербурге.Сотни будущих молодоженов решили "забить" красивую дату для своего торжества. Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Самое интересное, что на портале Госуслуг подать заявление можно онлайн, не выходя из дома. Правда при пиковых нагрузках сервис может зависнуть, а из-за этого красивую дату можно упустить. Скорее всего, по этой причине сотни будущих молодоженов и встали в ночной очереди к главному петербургскому ЗАГСу.