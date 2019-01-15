«Зенит» отправился в Катар без Ивановича, Краневиттера и Лодыгина
Сегодня, 15 января, петербургские футболисты отправились на первый тренировочный сбор в Катар. Большинство зенитовцев накануне собрались на базе клуба в Удельной, а после прошли осмотр в медицинском центре.
- Тренерский штаб пригласил на первые сборы 29 футболистов, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В список вошли вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло и Николай Рыбиков. Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин и Илья Скроботов.
Среди полузащитников в Катаре будут: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев
Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, а также Леон Мусаев.
Нападающих трое: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.
По сообщению пресс-службы «Зенита», с командой по семейным обстоятельствам не полетели Краневиттер, у которого недавно роился сын и Бронислав Иванович.
А вот в самом списке вызванных не оказалось голкипера Юрия Лодыгина, который в последнее время был запасным. Есть информация, что в ближайшее время он может перейти в английский клуб.