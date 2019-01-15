2019-01-15T13:51:19+03:00
Спорт

«Зенит» отправился в Катар без Ивановича, Краневиттера и Лодыгина

На первом сборе команда примет участие в турнире вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Спартаком»
Петр КИБЕР
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"Зенит" улетел на сборы без Краневиттера, Ивановича и Лодыгина."Зенит" улетел на сборы без Краневиттера, Ивановича и Лодыгина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 15 января, петербургские футболисты отправились на первый тренировочный сбор в Катар. Большинство зенитовцев накануне собрались на базе клуба в Удельной, а после прошли осмотр в медицинском центре.

- Тренерский штаб пригласил на первые сборы 29 футболистов, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В список вошли вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло и Николай Рыбиков. Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин и Илья Скроботов.

Среди полузащитников в Катаре будут: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев

Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, а также Леон Мусаев.

Нападающих трое: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

По сообщению пресс-службы «Зенита», с командой по семейным обстоятельствам не полетели Краневиттер, у которого недавно роился сын и Бронислав Иванович.

А вот в самом списке вызванных не оказалось голкипера Юрия Лодыгина, который в последнее время был запасным. Есть информация, что в ближайшее время он может перейти в английский клуб.

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