Нерадивый сын обокрал мать, угрожая ей убийством в Рождество

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-15T15:10:02+03:00

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В Петербурге 43-летний мужчина пришел в дом к своей матери в Рождество, 7 января, но совсем не для того, чтобы провести тихий спокойный праздничный вечер. Вместо поздравлений 63-летняя родительница получила угрозы убийством, а также была ограблена родным сыном.

- 7 января ранее судимый мужчина пришел в квартиру своей матери на Тихорецком проспекте Калининского района Петербурга. Вместо подарка он достал нож и начал угрожать расправой 63-летней пенсионерке, потом забрал из ее кошелька восемь тысяч рублей, взял стремянку и ушел, - сообщили в вневедомственной охране Северной столицы.

Несчастная мать обратилась со своим несчастьем в полицию, которая разослала приметы грабителя всем дежурным нарядам. Спустя несколько дней вечером, 11 января, патруль Росгвардии, проезжая рядом с домом потерпевшей, увидел мужчину, похожего на разыскиваемого нерадивого сына. Заметив автомобиль охраны, гражданин попытался скрыться, но был задержан. Его передали в руки полиции. Позже выяснилось, что стремянку мужчина уже продал, а все украденные и вырученные деньги потратил.

Теперь просто извинениями перед матерью мужчина свою вину не загладит. В отношении него возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям.