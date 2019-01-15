2019-01-15T15:10:02+03:00
Происшествия

Нерадивый сын обокрал мать, угрожая ей убийством в Рождество

Ранее судимый гражданин также украл у своей родительницы стремянку
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге нерадивый сын обокрал мать, угрожая ей убийством в РождествоВ Петербурге нерадивый сын обокрал мать, угрожая ей убийством в РождествоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге 43-летний мужчина пришел в дом к своей матери в Рождество, 7 января, но совсем не для того, чтобы провести тихий спокойный праздничный вечер. Вместо поздравлений 63-летняя родительница получила угрозы убийством, а также была ограблена родным сыном.

- 7 января ранее судимый мужчина пришел в квартиру своей матери на Тихорецком проспекте Калининского района Петербурга. Вместо подарка он достал нож и начал угрожать расправой 63-летней пенсионерке, потом забрал из ее кошелька восемь тысяч рублей, взял стремянку и ушел, - сообщили в вневедомственной охране Северной столицы.

Несчастная мать обратилась со своим несчастьем в полицию, которая разослала приметы грабителя всем дежурным нарядам. Спустя несколько дней вечером, 11 января, патруль Росгвардии, проезжая рядом с домом потерпевшей, увидел мужчину, похожего на разыскиваемого нерадивого сына. Заметив автомобиль охраны, гражданин попытался скрыться, но был задержан. Его передали в руки полиции. Позже выяснилось, что стремянку мужчина уже продал, а все украденные и вырученные деньги потратил.

Теперь просто извинениями перед матерью мужчина свою вину не загладит. В отношении него возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургские ученые создали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких
В Петербурге начали отключать новогодние гирлянды
Петербургский храм имени святого Серафима Саровского стал памятником регионального значения
Беглов назначил своим спецпредставителем Алексея Куимова
СКК «Петербургский» могут спасти от сноса
В Петербурге выросла смертность и упала рождаемость
Из центра Петербурга за сутки вывезли 5 тысяч кубометров снега
Мешающие уборке снега машины будут отправлять на штрафстоянки
В Петербургском метрополитене объяснили синий цвет логотипа
В Сестрорецке лед с крыши военкомата сбивали «дрыном»
«Зенит» отправился в Катар без Ивановича, Краневиттера и Лодыгина
Сотни человек встали в очереди перед Дворцом бракосочетания из-за красивой даты
Петербургские врачи успешно провели уникальную операцию роженице с опухолью
Петербург стал вторым из российских городов в мировом рейтинге качества жизни
С крыши ТК «Пик» на Сенной площади упал промышленный альпинист
15 января на Дворцовой площади пройдет первая репетиция военного парада
В Сестрорецке из пансионата украли 5,5 миллионов рублей
Полиция поймала водителя, который в ходе погони разбил две машины ДПС и две иномарки
Во дворе на Тихорецком проспекте ястреб охотился на голубей
Прогноз погоды на 15 января в Петербурге: немного снега и слякоть
ФАС одобрила продажу завода General Motors в Петербурге
В Петербурге выросли цены на бензин на 50 копеек
Беглов: «Правительство Петербурга должно стать открытым и готовым к переменам»