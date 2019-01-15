2019-01-15T15:20:20+03:00
Авто

Мешающие уборке снега машины будут отправлять на штрафстоянки

Это коснется только тех автомобилей, которые нарушают правила парковки
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мешающие уборке снега машины будут отправлять на штрафстоянку.Мешающие уборке снега машины будут отправлять на штрафстоянку.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Власти Петербурга пригрозили автомобилистам, чьи машины мешают уборке снега. Машины, стоящие в нарушение знаков, регламентирующих время парковки, будут не переставлять на другую сторону, как раньше, а увозить на штрафстоянки.

- Совместно с представителем ГИБДД было принято решение увеличить количество экипажей Центрального района вместе с эвакуаторами, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам представителей районных администраций, а также комитета по благоустройству, сейчас погода подарила несколько бесснежных дней, что дает возможность очистить город от снега. Но работе техники мешают припаркованные не по правилам, а также брошенные машины – «подснежники». Если их водители не в состоянии сами переставить движимое имущество для обеспечения быстрой работы коммунальных служб, то автотранспорт уедет на эвакуаторе.

Такие меры должны приучить горожан к порядку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургские ученые создали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких
В Петербурге начали отключать новогодние гирлянды
Петербургский храм имени святого Серафима Саровского стал памятником регионального значения
Беглов назначил своим спецпредставителем Алексея Куимова
СКК «Петербургский» могут спасти от сноса
В Петербурге выросла смертность и упала рождаемость
Из центра Петербурга за сутки вывезли 5 тысяч кубометров снега
Нерадивый сын обокрал мать, угрожая ей убийством в Рождество
В Петербургском метрополитене объяснили синий цвет логотипа
В Сестрорецке лед с крыши военкомата сбивали «дрыном»
«Зенит» отправился в Катар без Ивановича, Краневиттера и Лодыгина
Сотни человек встали в очереди перед Дворцом бракосочетания из-за красивой даты
Петербургские врачи успешно провели уникальную операцию роженице с опухолью
Петербург стал вторым из российских городов в мировом рейтинге качества жизни
С крыши ТК «Пик» на Сенной площади упал промышленный альпинист
15 января на Дворцовой площади пройдет первая репетиция военного парада
В Сестрорецке из пансионата украли 5,5 миллионов рублей
Полиция поймала водителя, который в ходе погони разбил две машины ДПС и две иномарки
Во дворе на Тихорецком проспекте ястреб охотился на голубей
Прогноз погоды на 15 января в Петербурге: немного снега и слякоть
ФАС одобрила продажу завода General Motors в Петербурге
В Петербурге выросли цены на бензин на 50 копеек
Беглов: «Правительство Петербурга должно стать открытым и готовым к переменам»