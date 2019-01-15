Мешающие уборке снега машины будут отправлять на штрафстоянки

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-15T15:20:20+03:00

Это коснется только тех автомобилей, которые нарушают правила парковки

Изменить размер текста: A A

Власти Петербурга пригрозили автомобилистам, чьи машины мешают уборке снега. Машины, стоящие в нарушение знаков, регламентирующих время парковки, будут не переставлять на другую сторону, как раньше, а увозить на штрафстоянки.

- Совместно с представителем ГИБДД было принято решение увеличить количество экипажей Центрального района вместе с эвакуаторами, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам представителей районных администраций, а также комитета по благоустройству, сейчас погода подарила несколько бесснежных дней, что дает возможность очистить город от снега. Но работе техники мешают припаркованные не по правилам, а также брошенные машины – «подснежники». Если их водители не в состоянии сами переставить движимое имущество для обеспечения быстрой работы коммунальных служб, то автотранспорт уедет на эвакуаторе.

Такие меры должны приучить горожан к порядку.