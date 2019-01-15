2019-01-15T16:27:57+03:00
Общество

В Петербурге выросла смертность и упала рождаемость

За 2018 год в Северной столице появилось на свет на 2,5 тысячи младенцев меньше, чем в 2017 году
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в 2018 году выросла смертность и упала рождаемостьВ Петербурге в 2018 году выросла смертность и упала рождаемостьФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В Петербурге наблюдается печальная тенденция среди населения. За прошедший год в городе родилось меньше детей, чем в 2017 году, при этом умерло больше. Тем не менее, пока что в целом смертность не превысила рождаемость, но цифры уже практически сравнялись.

- В 2018 году в Петербурге появилось на свет 64,5 тысячи младенцев. Это на 2,5 тысячи меньше, чем в 2017 году и на 8,9 тысяч меньше, чем в 2016 году. Что касается смертей, то их количество выросло. За прошедший год в городе ушли из жизни 61,7 тысяча петербуржцев, что на тысячу человек больше, чем годом ранее, - говорится на сайте комитета записи актов гражданского состояния Северной столицы.

Больше всего деток в 2018 году появилось в мае (5,9 тысяч), июле и августе (по 6 тысяч). Самые «нерождаемые» месяцы выпали на февраль (4,6 тысяч), апрель (4,9 тысяч) и декабрь (4,9 тысяч). Наибольшее количество смертей в прошлом году было зарегистрировано в марте. Тогда ушли из жизни 6,2 тысяч человек. Таким образом, все же в 2018 году петербуржцев стало на 2,8 тысячи больше. Тем не менее, хотелось бы, чтобы смертность в Петербурге уменьшилась, а радостный смех детей чаще наполнял город.

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