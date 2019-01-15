2019-01-15T17:00:59+03:00
Общество

СКК «Петербургский» могут спасти от сноса

Здание будет взято под охрану государства, если его признают памятником истории и культуры
Лилия КОЗЛОВА
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СКК «Петербургский» могут спасти от сносаСКК «Петербургский» могут спасти от сносаФото: Илья СМИРНОВ
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СКК «Петербургский» - одно из самых крупных крытых спотивно-зрелищных сооружений в Европе, находится под угрозой сноса. Однако спасти его может статус памятника истории и культуры. Такое предложение подал в КГИОП депутат ЗакСа Александр Рассудов.

- Для меня, как коренного жителя города, особенно важным является сохранение исторической памяти. Считаю важным сохранить эту постройку советской эпохи не только из-за уникальных архитектурно-технологических решений, но и как своеобразное завершение архитектурного ансамбля парка победы Московский, - отметил парламентарий.

У ССК есть все шансы попасть в перечень объектов культурного наследия. На настоящий момент здание находится в списке величайших инженерных достижений ХХ века благодаря своей уникальной конструкции кровли – гигантскому пролету в 160 метров, перекрытому тонкой стальной мембраной.

Снести СКК «Петербургский» предложил хоккейный клуб СКА, чтобы на этом месте построить современную арену еще большего размера. Однако пока что решение о сносе спортивно-концертного комплекса не принято.

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