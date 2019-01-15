Беглов назначил своим спецпредставителем Алексея Куимова

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-15T17:16:48+03:00

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В Петербурге продолжаются кадровые перестановки. Вторник, 15 января, стал днем обновления команды временно исполняющего обязанности градоначальника Северной столицы Александра Беглова. Стало известно, что новым спецпредставителем губернатора стал Алексей Куимов, который ранее занимал пост главы администрации Курортного района.

- С марта 2013 года Алексей Куимов работал главой администрации Курортного района Петербурга. Теперь его место заняла Наталья Чечина, а Куимов вошел в команду Беглова, - сообщает Смольный.

Алексей Куимов работает в Петербурге с 26 ноября 2012 года. Тогда он стал заместителем главы администрации Курортного района и отвечал за жилищный фонд, благоустройство, госзаказы, торговлю и общепит, законность и правопорядок, а также за противодействие коррупции и наркомании. После стал главой администрации района.

Напомним, что в основном новая команда Александра Беглова состоит из женщин. Ранее врио губернатора заявил, что для того, чтобы Петербург стал современным городом, обращенным в будущее, правительство Северной столицы должно быть более мобильным, готовым к переменам и новым веяниям.