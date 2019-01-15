Петербургский храм имени святого Серафима Саровского стал памятником регионального значения

СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-15T18:01:02+03:00

Церковь стала первой в России во имя святого, канонизированного по инициативе Николая II

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Церковь святого Серафима Саровского в поселке Песочный Курортного района Петербурга получила особый статус. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга включил храм в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.

- Храм преподобного Серафима Саровского в Песочном – первая церковь в честь святого, который был канонизирован в январе 1903 года по указу императора Николая II. Само здание построено в 1904 году по проекту архитектора Василия Сарандинаки, - рассказали в пресс-службе КГИОП Петербурга.

Изначально здание было построено из дерева и являлось нестандартным образцом деревянного храма начала прошлого века. Особенность – это пять колоколен, нехарактерные большие оконные проемы. С 1937 по 1991 года, после того, как последний настоятель церкви был арестован и расстрелян, храм использовался не по назначению как склад, клуб и пункт проката. Часть здания разрушена. К 2006 году он был восстановлен, однако в список объектов культурного наследия не попал, так как реконструированные элементы не соответствовали согласованным проектным решениям. Было принято решение все переделать.

В 2015 году состоялось освящение храма. На данный момент церковь действующая и находится в собственность Петербургской епархии РПЦ.