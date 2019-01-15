2019-01-15T18:01:02+03:00
Общество

Петербургский храм имени святого Серафима Саровского стал памятником регионального значения

Церковь стала первой в России во имя святого, канонизированного по инициативе Николая II
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербургский храм имени святого Серафима Саровского признан памятником регионального значения Фото: КГИОППетербургский храм имени святого Серафима Саровского признан памятником регионального значения Фото: КГИОП
Изменить размер текста:

Церковь святого Серафима Саровского в поселке Песочный Курортного района Петербурга получила особый статус. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга включил храм в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.

- Храм преподобного Серафима Саровского в Песочном – первая церковь в честь святого, который был канонизирован в январе 1903 года по указу императора Николая II. Само здание построено в 1904 году по проекту архитектора Василия Сарандинаки, - рассказали в пресс-службе КГИОП Петербурга.

Изначально здание было построено из дерева и являлось нестандартным образцом деревянного храма начала прошлого века. Особенность – это пять колоколен, нехарактерные большие оконные проемы. С 1937 по 1991 года, после того, как последний настоятель церкви был арестован и расстрелян, храм использовался не по назначению как склад, клуб и пункт проката. Часть здания разрушена. К 2006 году он был восстановлен, однако в список объектов культурного наследия не попал, так как реконструированные элементы не соответствовали согласованным проектным решениям. Было принято решение все переделать.

В 2015 году состоялось освящение храма. На данный момент церковь действующая и находится в собственность Петербургской епархии РПЦ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургские ученые создали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких
В Петербурге начали отключать новогодние гирлянды
Беглов назначил своим спецпредставителем Алексея Куимова
СКК «Петербургский» могут спасти от сноса
В Петербурге выросла смертность и упала рождаемость
Из центра Петербурга за сутки вывезли 5 тысяч кубометров снега
Мешающие уборке снега машины будут отправлять на штрафстоянки
Нерадивый сын обокрал мать, угрожая ей убийством в Рождество
В Петербургском метрополитене объяснили синий цвет логотипа
В Сестрорецке лед с крыши военкомата сбивали «дрыном»
«Зенит» отправился в Катар без Ивановича, Краневиттера и Лодыгина
Сотни человек встали в очереди перед Дворцом бракосочетания из-за красивой даты
Петербургские врачи успешно провели уникальную операцию роженице с опухолью
Петербург стал вторым из российских городов в мировом рейтинге качества жизни
С крыши ТК «Пик» на Сенной площади упал промышленный альпинист
15 января на Дворцовой площади пройдет первая репетиция военного парада
В Сестрорецке из пансионата украли 5,5 миллионов рублей
Полиция поймала водителя, который в ходе погони разбил две машины ДПС и две иномарки
Во дворе на Тихорецком проспекте ястреб охотился на голубей
Прогноз погоды на 15 января в Петербурге: немного снега и слякоть
ФАС одобрила продажу завода General Motors в Петербурге
В Петербурге выросли цены на бензин на 50 копеек
Беглов: «Правительство Петербурга должно стать открытым и готовым к переменам»