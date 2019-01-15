2019-01-15T18:22:05+03:00
Общество

В Петербурге начали отключать новогодние гирлянды

Сотрудники «Ленсвет» приступили к демонтажу праздничной иллюминации
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге за два дня отключат 7,2 тысяч гирляндВ Петербурге за два дня отключат 7,2 тысяч гирляндФото: Артем КИЛЬКИН
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Новогодние праздники закончились, начались обычные будни. Постепенно в Петербурге начали убирать украшения, снимать иллюминацию, разбирать елки. За два дня сотрудники СПб ГУП «Ленсвет» объедут город и отключат почти 7,2 тысяч новогодних гирлянд.

- С 14 января сотрудники «Ленсвет» приступили к отключению от электричества праздничной иллюминации. Так как город был украшен очень пышно, работать бригадам приходится круглосуточно. За двое суток специалистам предстоит объехать 4 770 точек подключений новогодних гирлянд, - говорится на сайте Смольного.

После этого украшения снимут, соберут и отправят храниться на склад в ожидании следующего Нового года. Безусловно, как только праздничные огни покинут Петербург, в городе станет немного грустно, так как их свет создавал яркое настроение.

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