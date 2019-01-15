2019-01-15T18:45:50+03:00
Здоровье

Петербургские ученые создали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких

Программное обеспечение за 20 секунд анализирует КТ легких и выдает заключение
Лилия КОЗЛОВА
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Ученые Петербурга создали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких Фото: СПбПУУченые Петербурга создали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких Фото: СПбПУ
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Ученые петербургского Политехнического университета совместно с врачами клинического научно-практического центра разработали интеллектуальную систему для диагностики опухолей в легких. Данное программное обеспечение можно установить на любой компьютер. Всего за 20 секунд оно анализирует компьютерную томографию легких и выдает заключение в виде нагладно выделенной патологии. Система получила имя Doctor AIzimov в честь известного писателя-фантаста Айзека Азимова, который создал три главных закона робототехники.

- На компьютерной томографии можно увидеть множество объектов и главная задача – научить систему распознавать, что представляет собой каждый из них. Мы пытаемся научить систему не только выявлять новообразования, но и отличать другие заболевания, похожие на рак, - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Анна Мелдо.

Плюс системы в том, что она может обнаружить очаговые образования в легких даже очень маленьких размеров – 2 миллиметров. Это позволит выявлять заболевания на ранних стадиях, быстро ставить диагноз и приступать к лечению пациентов. При этом с каждым новым снимком интеллектуальная система совершенствует саму себя. Со временем алгоритм можно научить анализировать УЗИ и рентгеновские снимки других внутренних органов.

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