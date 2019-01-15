СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-15T19:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро, 27 января, состоится торжественный парад в честь 75-летнего юбилея полного снятия блокады Ленинграда. Сегодня, 15 января, на Дворцовой площади можно было наблюдать первую репетицию к этому важному событию. По брусчатке строевым шагом промаршировали военнослужащие Западного военного округа.

- В 15:00 на главную площадь Петербурга вышли пешие расчеты, которые провели первую репетицию перед праздничным парадом, - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Следующая репетиция состоится в тоже время 17 января. А 22 числа в девять часов вечера по Дворцовой площади вместе с марширующими пройдется боевая техника. Завершающий генеральный «прогон» состоится утром 24 января.

На Дворцовой площади прошла репетиция парада к 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Надо отметить, что парад в честь разрыва блокады Ленинграда впервые за долгое время состоится на Дворцовой площади. Предыдущие годы празднование проходило на Серафимовском кладбище. Само мероприятие состоится в годовщину снятия фашистской осады, 27 января. Зрители парада увидят военнослужащих, танк Т-34, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Фоторепортаж с репетиции парада.