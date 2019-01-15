В Петербурге изменится движение транспорта в связи с репетициями парада к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

СЕГОДНЯ 19:59 2019-01-15T19:59:53+03:00

Центр Петербурга будут временно перекрывать вплоть до 27 января из-за репетиций парада к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге с 15 января 2019 года начались репетиции торжественного парада, приуроченного к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Всего их запланировано четыре, и в это время в городе на Неве введут транспортные изменения. Так, будет запрещена парковка на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и Миллионной улицы с 00.00 21 января до 13.00 27 января.

На Дворцовой площади прошла репетиция парада к 75-летию снятия блокады Ленинграда.

С 20.00 до 23.00 22 января, с 9.00 до 13.00 24 января и с 16.00 26 января до 13.00 27 января прекращено движение транспорта по следующим участкам дорог:

- наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;

- Миллионная ул.;

- Певческий проезд;

- наб. Зимней канавки;

- Дворцовая наб. в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

Также 22 января с 20.00 до 23.00, с 9.30 до 13.00 24 января и с 8 утра до 13.00 27 января движение будет перекрыто на Дворцовом проезде, Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.; Адмиралтейская наб.; Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.