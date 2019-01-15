Трубу с кипятком прорвало в Московском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 20:29 2019-01-15T20:29:13+03:00

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И снова коммунальная авария произошла в Петербурге. На этот раз трубу с горячей водой прорвало на улице Орджоникидзе в Московском районе города. Плотные клубы пара поднимаются в самое небо, обвивая стоящую рядом 22-этажку на площади Победы. Многие очевидцы даже решили, что это горит здание.

- Трубу прорвало на улице Орджоникидзе между домом № 4 и школой № 18. Аварийная служба очень быстро приехала на вызов, - рассказали свидетели в социальных сетях.

Прорыв трубы в Московском районе Петербурга .Видео: Группа ВК "ДТП и ЧП Петербург"

Местные жители рассказывают, что горячая вода залила весь двор вокруг. Из-за плотного пара, поднимающегося от кипятка, видимость на улице минимальная. Благо, фонтана на этот раз из трубы не было. Сообщений о пострадавших не поступало.