Жители Ржевки уже 25 лет страдают без дорог, транспорта и детских садов

СЕГОДНЯ 20:53 2019-01-15T20:53:20+03:00

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Исторический квартал Старая Ржевка в Красногвардейском районе Петербурга находится в полном запустении. На данный момент там проживают около 14,5 тысяч человек. Однако условия, в которых им приходится находиться, оставляют желать лучшего. Там нет ни детских садов, ни поликлиник, ни нормальных дорог.

- На Ржевке я живу около десяти лет. Раньше на Лесопарковой улице, но там вообще нет инфраструктуры и транспортная доступность оставляет желать лучшего. Раз в час проходит автобус, а в дневное время его вообще нет, приходилось идти пешком. Сейчас мы переехали поближе к цивилизации, но это условное определение, так как на Ржевке ее практически нет, - пожаловалась местная жительница Федеральному агентству новостей.

Все началось, когда десять лет назад компания «СПб Реновация» взялась за развитие стареющего квартала. На месте обветшалого жилья должны были построить 16 новых многоэтажек, но возвели только две.

Кроме того, старые трамвайные пути демонтированы, а новые так и не проложены. С нового года должен был ходить автобус от Ржевской площади до метро «Ладожская». Но во время праздников его не было вовсе, а сейчас он ходит только по будням. Поэтому жителям приходится преодолевать дорогу от дома до работы или учебы пешком среди заброшенных домов.

- В квартале нет ни отдела полиции, ни участкового пункта. Чтобы обратиться за помощью, нужно звонить в отдел другого квартала. Нет детской поликлиники, - рассказывают местные жители.

При этом, как известно, развитие транспортной инфраструктуры там, в ближайшие годы не запланировано. А о строительстве новых домов или школ остается только мечтать. Как же существовать в таких условиях людям, остается загадкой.