Суд Петербурга отказал «Театру песни» Пугачевой в застройке

СЕГОДНЯ 21:44 2019-01-15T21:44:08+03:00

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Парку на Смоленке все же быть. Арбитражный суд Петербурга 15 января отказал «Театру песни», который должен был носить имя певицы Аллы Пугачевой, в иске о признании незаконным отказ в предоставлении участка земли на инвестиционных условиях без проведения торгов.

- Основанием для отказа в предоставлении участка для строительства стало то, что размещение в этом месте объекта культурного развития противоречит положениям генплана Петербурга, - сообщил Смольный.

Ранее компания-застройщик театра запросила у комитета по инвестициям Смольного участок в устье реки Смоленки на Васильевском острове для того, чтобы построить там концертный зал, выставочные площади, гостиницы, рестораны и кинотеатры. Но после отказа театр решил пожать в суд. Однако решение суда оказалось не в пользу «Театра песни».