2019-01-16T08:29:13+03:00
Общество

В Петербурге детей не будут высаживать из транспорта

Перевозчики согласились, что выгонять школьников из автобуса или трамвая – это слишком жестоко
Петр КИБЕР
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В Петербурге детей перестанут высаживать из общественного транспорта.В Петербурге детей перестанут высаживать из общественного транспорта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Петербурге разработали памятку для сотрудников общественного транспорта, которая объясняет, как поступать в ситуации, если у несовершеннолетнего пассажира не оказалось с собой денег на билет или проездного. Теперь маленьких «зайцев» не будут выгонять на улицу.

- После обращения к руководству комитета по транспорту, а также проведенного совещания, было принято принципиальное и единое для всех решение, - сообщает пресс-служба детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

Ситуация, когда юных безбилетников выставляли из транспорта на улицу, даже если там мороз, а до дома ехать еще долго – не повторится. По крайней мере, не должна. Все транспортные компании согласились с тем, что вред, который может быть нанесен здоровью ребенка, гораздо весомее, чем те 40 рублей, которые стоит билет.

Уже два крупных городских предприятия – «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» внесли изменения в служебные инструкции. Теперь водители или кондукторы будут сообщать о каждом таким случае диспетчеру, а те – в комитет по транспорту. Дети при этом смогут спокойно доехать до места назначения.

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