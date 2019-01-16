В Петербурге детей не будут высаживать из транспорта
В Петербурге разработали памятку для сотрудников общественного транспорта, которая объясняет, как поступать в ситуации, если у несовершеннолетнего пассажира не оказалось с собой денег на билет или проездного. Теперь маленьких «зайцев» не будут выгонять на улицу.
- После обращения к руководству комитета по транспорту, а также проведенного совещания, было принято принципиальное и единое для всех решение, - сообщает пресс-служба детского омбудсмена Светланы Агапитовой.
Ситуация, когда юных безбилетников выставляли из транспорта на улицу, даже если там мороз, а до дома ехать еще долго – не повторится. По крайней мере, не должна. Все транспортные компании согласились с тем, что вред, который может быть нанесен здоровью ребенка, гораздо весомее, чем те 40 рублей, которые стоит билет.
Уже два крупных городских предприятия – «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» внесли изменения в служебные инструкции. Теперь водители или кондукторы будут сообщать о каждом таким случае диспетчеру, а те – в комитет по транспорту. Дети при этом смогут спокойно доехать до места назначения.