«Зенит» объявил об уходе Евгения Чернова

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-16T08:56:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургский «Зенит» накануне отправился на первый предсезонный сбор в Катар. Всего в самолет сели 27 футболистов, среди которых не оказалось Краневиттера, Ивановича, Лодыгина и Чернова. И если первые два присоединятся к команду чуть позднее, то на Лодыгина и Чернова тренеры сине-бело-голубых уже не рассчитывают.

- Евгений Чернов покидает «Зенит». Воспитанник томского футбола продолжит карьеру в другом клубе, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что Чернов перешел в «Зенит» из «Енисея» в 2016 году. До этого он играл за «Томь», «Газовик» и «Химик». Сезон 2017/18 провел в аренде в «Тосно». После возвращения сыграл за сине-бело-голубых в 13 матчах.

По предварительной информации, сейчас Чернов улетел на просмотр в екатеринбургский «Урал».

Что касается Юрия Лодыгина, то официально голкипер не покинул команду, но сейчас ему активно ищут новый клуб. Возможно, что вратарь переедет на Туманный Альбион – им интересуется один из английских клубов.