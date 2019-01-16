2019-01-16T13:21:27+03:00
Происшествия

Видео момента взрыва на химзаводе в Кингисеппе

Взрыв в Кингисеппе в Ленобласти прогремел 16 января около полудня - момент попал на видео
Степан СТЕПАНОВ
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На видео попал момент взрыва в Кингисеппе. По предварительным данным, ЧП произошло во время монтажных работ.На видео попал момент взрыва в Кингисеппе. По предварительным данным, ЧП произошло во время монтажных работ.
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В Сети появилось видео момента взрыва на химзаводе в Кингисеппе, который произошел сегодня, 16 января 2019 года, в Ленобласти. Его снял на видеорегистратор один из местных жителей, который в этот момент проезжал мимо на своем авто. На кадрах видно, как в воздух поднимается огненный столб. Звука на ролике нет, но очевидцы в соцсетях так вспоминают первые секунды после ЧП в Кингисеппе:

Видео момента взрыва на заводе.

- Рвануло так, что в квартире стены затряслись! Окна повыбивало у некоторых в доме, - описывают случившееся петербуржцы.

Пока сообщается, что от взрыва на «Полипласте» в Кингисеппе пострадали четыре человека. С резаными ранами они доставлены в больницы. По предварительной версии, ЧП произошло во время монтажных работ, когда было допущено нарушение техники безопасности.

Взрыв прогремел на химзаводе в Ленинградской области.

- В результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры, - озвучил первые причины взрыва на заводе в Кингисеппе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Сейчас идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено. Погибших нет.

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