Петербургские депутаты предложили не пускать детей в вейп-шопы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-16T14:04:57+03:00

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Петербургские депутаты всерьез озаботились проблемой физического и нравственного здоровья подростков Северной столицы. На рассмотрение в ЗАКС поступил законопроект о запрете несовершеннолетним посещать так называемые вейп-шопы.

- Посмотрите в интернете адреса. На проспекте Ветеранов магазин с обкуренными подростками вокруг уже сколько времени пытаются закрыть, - приводит эмоциональную речь председателя ЗакСа Вячеслава Макарова «Мойка 78».

Впрочем, у некоторых депутатов новая норма вызвала вопросы, ведь отдельных магазинов с курительными жидкостями в Петербурге довольно мало. В основном это ларьки и стенды, расположенные в крупных торговых центрах. Как быть в таком случае, народные избранники не определились.

Напомним, что инициатором законопроекта стал Борис Ивченко. Новая норма уже получила одобрение большинства членов городского парламента.