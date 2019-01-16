2019-01-16T14:11:17+03:00
Общество

Пустые бутылки можно было поменять на самогон на Будапештской улице в Петербурге

Бомжи, собирающиеся рядом с пунктом приема стеклотары, жаловались на снижение цен на принимаемые банки
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в пункте приема пустые бутылки меняли на самогон Фото: архив "КП"В Петербурге в пункте приема пустые бутылки меняли на самогон Фото: архив "КП"
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Во Фрунзенском районе Петербурга появился необычный пункт приема стеклотары и металла. Пустые бутылки здесь можно было обменять не на деньги, а на горячительные напитки. Правда качество этой спиртосодержащей жидкость не известно. Скорее всего, всем желающим раздавали самопальный самогон.

- Сотрудники прокуратуры проверили пункт приема в доме 49 на Будапештской улице. Информация подтвердилась. Здесь действительно граждане получали бутылки с каким-то алкогольным напитком вместо стеклотары. Также самогон неизвестного происхождения можно было и купить – 60 рублей за пол литра, - рассказали в ведомстве Фрунзенского района Петербурга.

В общей сложности инспекторы изъяли 30 литров спиртосодержащей жидкости. Прокуратура обратилась в УМВД для того, чтобы те провели доследственную проверку.

Также рядом с местом приема стеклотары постоянно находятся бомжи и алкоголики. Они пожаловались на снижение цен на принимаемые банки. Раньше за жестянку давали один рубль, а теперь всего лишь 80 копеек.

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