Пустые бутылки можно было поменять на самогон на Будапештской улице в Петербурге
Во Фрунзенском районе Петербурга появился необычный пункт приема стеклотары и металла. Пустые бутылки здесь можно было обменять не на деньги, а на горячительные напитки. Правда качество этой спиртосодержащей жидкость не известно. Скорее всего, всем желающим раздавали самопальный самогон.
- Сотрудники прокуратуры проверили пункт приема в доме 49 на Будапештской улице. Информация подтвердилась. Здесь действительно граждане получали бутылки с каким-то алкогольным напитком вместо стеклотары. Также самогон неизвестного происхождения можно было и купить – 60 рублей за пол литра, - рассказали в ведомстве Фрунзенского района Петербурга.
В общей сложности инспекторы изъяли 30 литров спиртосодержащей жидкости. Прокуратура обратилась в УМВД для того, чтобы те провели доследственную проверку.
Также рядом с местом приема стеклотары постоянно находятся бомжи и алкоголики. Они пожаловались на снижение цен на принимаемые банки. Раньше за жестянку давали один рубль, а теперь всего лишь 80 копеек.