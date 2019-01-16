Пионеры принимали участие в строительстве станции метро «Пионерская» в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-16T14:50:11+03:00

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Оказывается, в Петербурге могло бы и не быть станции метро «Пионерская». Правда, не физически, а просто название подземки планировалось изначально совершенно другим. «Пионерская» была открыта 4 ноября 1982 года. Данное событие было приурочено к 60-летию Всесоюзной пионерской организации, что и послужило названием для станции. Но еще в октябре 1977-го планировалось, что станция будет называться «Богатырский проспект» или «Проспект Испытателей», по названиям близлежащих улиц.

- За несколько месяцев до того, как станция была введена в эксплуатацию, Ленинградская пионерская организация обратилась к Исполнительному комитету дать название подземки в честь всесоюзного детского движения. Тем более, что пионеры активно собирали металлолом, который пошел на сооружение подземных конструкций станции, - рассказали в пресс-службе Петербургского метро.

Так, после того, как станция в Приморском районе получила свое название, в городе образовалась путаница. Дело в том, что в Петербурге есть Пионерская улица, Пионерская площадь и метро «Пионерская». Только все они находятся в совершенно разных местах города.