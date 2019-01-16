2019-01-16T15:19:36+03:00
Общество

Где можно окунуться в купель на Крещение в Ленобласти в 2019 году

На местах массового купания будут находиться спасатели, бригады скорой помощи и полиция
Лилия КОЗЛОВА
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Список купелей на Крещение в Ленобласти в 2019 годуСписок купелей на Крещение в Ленобласти в 2019 годуФото: Олег ЗОЛОТО
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В эту субботу, 19 января, православные верующие будут отмечать большой праздник – Крещение. По традиции в этот день все желающие будут окунаться в проруби, так как, по поверью, это избавит от всех грехов. Специально для этого, как правило, на водоеме в толще льда прорубается купель в форме креста, который освещает священник. В Ленинградской области будут специально организованы 57 мест, где можно будет окунуться.

- Организация всех купелей согласована с местными администрациями. Все иордани прошли специальную проверку МЧС на соблюдение требований безопасности, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Важно помнить, что окунаться на Крещение где попало нельзя. Только в специально оборудованных для этого местах. У каждой проруби будут дежурить спасатели МЧС, бригады скорой помощи и полиция. Категорически запрещается употреблять алкоголь перед купанием, окунаться голодным или натощак, нырять в воду, прыгая со льда, находиться в воде больше 10-15 секунд, а также отпускать искупаться детей без сопровождения взрослых. С собой необходимо взять теплую сухую одежду, чтобы переодеться после окунания.

Список купелей в Ленинградской области.

Официальный список купелей в Петербурге появится 18 января. На данный момент МЧС проверяет места, в которых можно будет организовать безопасные проруби.

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