ЗакС Петербурга предложил ввести обязательную установку газоанализаторов в квартирах

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-16T15:51:05+03:00

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Депутаты петербургского парламента приняли постановление об обращении к министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву, в котором предложили сделать обязательной установку газоанализаторов в тех домах, где проведен газ.

- Год назад мы предлагали конкретную меру – установку датчиков в новых зданиях. Теперь же мы говорим о том, чтобы защита от загазованности стала обязательным требованием для всех сооружений, где используется газовое оборудование, - приводит слова председателя ЗакСа Вячеслава Макарова пресс-служба петербургского парламента.

Весной 2018 года депутаты из Северной столицы уже обращались в Минстрой, однако, когда их инициатива дошла до Госдумы, законопроект отклонили, сославшись на «избыточность мер» безопасности.

Теперь, когда одна за одной произошли две трагедии в Магнитогорске и Шахтах, где из-за взрыва газа погибли люди, ситуация видится под другим углом.

- Меры по обеспечению безопасности людей не могут избыточными. Тем более, что существующие нормы не могут обеспечить ее в полной мере, - уверены в петербургском ЗакСе.