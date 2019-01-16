Петербургскую художницу обвинили в растлении малолетних

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-16T16:03:14+03:00

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Художницу из Петербурга Милу Арбузову подозревают в растлении малолетних. Причиной тому стала одна из ее картин. Работой деятельницы искусств заинтересовались следователи, которые начали проверку. Допросу уже подверглась директор детского центра «Нафаня» Ирина Середа, в котором Мила Арбузова преподавала рисование детям в 2017 году.

- Меня обвиняют в растлении малолетних, - написала в социальных сетях художница. – Поводом стала картина «Movimento di Belezza» («Движение красоты») – ремейк шедевра художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, на котором изображена обнаженная богиня Венера. В моей версии – это Саша Черноусова. Рядом с ней нарисован ребенок, который дует феном в сторону Венеры.

По словам художницы, обвинить ее хотят в том, что на одной картине изображены обнаженная женщина и ребенок в одежде. Якобы, эта работа возмутила гражданина ЕС, который увидел ее на выставке в Германии, и обратился с жалобой в прокуратуру России. Отмечается, что следователи пытались узнать, создавалась ли эта картина в детском центре «Нафаня», а также учила ли Арбузова своим несовершеннолетних подопечных рисовать обнаженные натуры.

Сама же Мила Арбузова все обвинения отрицает и заявляет, что это фальсификация. Официальных же данных от Следственного комитета по поводу данной проверки не поступало.