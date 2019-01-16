2019-01-16T16:39:03+03:00
Общество

«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снега

Осадки растапливают с помощью тепла сточных вод
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снега«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снегаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Этой зимой Петербург сильно завалило снегом. Снегоплавильные пункты работают на полную мощность. Сегодня утром, 16 января, приняли и утилизировали миллионный кубометр осадков на стационарном пункте на Обводном канале.

- С начала зимнего сезона снегоприемный пункт на набережной Обводного канала и снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге приняли по 140 и 107 тысяч кубометров осадков. За последние сутки эти «снежные» пункты работали на полную мощь, превысив проектную производительность, - рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Растапливают снег, используя тепло сточных вод, которая даже зимой имеет температуру около 16 градусов. Талая вода по коллекторам стекает в канализационные сооружения, где проходит полный цикл очистки. Благодаря этому утилизация снега позволяет значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургские руферы проникли на крышу Финляндского вокзала
Метель и сильный ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки
Число пострадавших при взрыве на заводе в Кингисеппе увеличилось до пяти человек
Петербургскую художницу обвинили в растлении малолетних
ЗакС Петербурга предложил ввести обязательную установку газоанализаторов в квартирах
Где можно окунуться в купель на Крещение в Ленобласти в 2019 году
Пионеры принимали участие в строительстве станции метро «Пионерская» в Петербурге
Пустые бутылки можно было поменять на самогон на Будапештской улице в Петербурге
Петербургские депутаты предложили не пускать детей в вейп-шопы
Видео момента взрыва на химзаводе в Кингисеппе
«Зенит» продает Паредеса в «Челси»
«Победа» может убрать международные рейсы из Пулково
«Зенит» объявил об уходе Евгения Чернова
В Петербурге детей не будут высаживать из транспорта
Прогноз погоды в Петербурге на среду, 16 января: небольшой снег и до минус 6 градусов
Суд Петербурга отказал «Театру песни» Пугачевой в застройке
Ветераны смогут бесплатно ездить на транспорте в Петербурге с 26 по 28 января
Жители Ржевки уже 25 лет страдают без дорог, транспорта и детских садов
Трубу с кипятком прорвало в Московском районе Петербурга
В Петербурге изменится движение транспорта в связи с репетициями парада к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады
12-летний мальчик погиб под колесами грузового поезда в Пушкине
На Дворцовой площади прошла репетиция парада к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Петербургские ученые создали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких
В Петербурге начали отключать новогодние гирлянды
Петербургский храм имени святого Серафима Саровского стал памятником регионального значения
Беглов назначил своим спецпредставителем Алексея Куимова