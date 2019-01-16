«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снега

СЕГОДНЯ 16:39 2019-01-16T16:39:03+03:00

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Этой зимой Петербург сильно завалило снегом. Снегоплавильные пункты работают на полную мощность. Сегодня утром, 16 января, приняли и утилизировали миллионный кубометр осадков на стационарном пункте на Обводном канале.

- С начала зимнего сезона снегоприемный пункт на набережной Обводного канала и снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге приняли по 140 и 107 тысяч кубометров осадков. За последние сутки эти «снежные» пункты работали на полную мощь, превысив проектную производительность, - рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Растапливают снег, используя тепло сточных вод, которая даже зимой имеет температуру около 16 градусов. Талая вода по коллекторам стекает в канализационные сооружения, где проходит полный цикл очистки. Благодаря этому утилизация снега позволяет значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.