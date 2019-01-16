«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снега
Этой зимой Петербург сильно завалило снегом. Снегоплавильные пункты работают на полную мощность. Сегодня утром, 16 января, приняли и утилизировали миллионный кубометр осадков на стационарном пункте на Обводном канале.
- С начала зимнего сезона снегоприемный пункт на набережной Обводного канала и снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге приняли по 140 и 107 тысяч кубометров осадков. За последние сутки эти «снежные» пункты работали на полную мощь, превысив проектную производительность, - рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Растапливают снег, используя тепло сточных вод, которая даже зимой имеет температуру около 16 градусов. Талая вода по коллекторам стекает в канализационные сооружения, где проходит полный цикл очистки. Благодаря этому утилизация снега позволяет значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.