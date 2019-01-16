2019-01-16T16:55:52+03:00
Происшествия

Число пострадавших при взрыве на заводе в Кингисеппе увеличилось до пяти человек

На «Полипласте» продолжаются работы по разбору завалов
Лилия КОЗЛОВА
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Пять человек пострадало при взрыве на заводе "Полипласт" в Кингисеппе Фото: "Комсомольская правда"Пять человек пострадало при взрыве на заводе "Полипласт" в Кингисеппе Фото: "Комсомольская правда"
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После взрыва на химическом заводе «Полипласт» в Кингисеппе Ленинградской области в приемное отделение местной больницы было доставлено пять человек. У всех пострадавших легкие ранения. Трое из них получили первую хирургическую помощь и были отправлены на амбулаторное лечение. Двое других находятся под наблюдением. В скором времени все будут выписаны и отправлены на домашнее лечение.

- Пожар на месте взрыва был ликвидирован в 13:45. Сейчас спасатели продолжают работу по разбору завалов на заводе «Полипласт», - говорится на официальном сайте администрации Кингисеппского района.

Напомним, что ЧП в промзоне города Кингисепп Ленобласти произошло около 11:40 утра 16 января. По предварительной версии, причиной взрыва стала искра от болгарки, которая попала на сухую селитру. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

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