2019-01-16T17:24:27+03:00
Общество

Петербургские руферы проникли на крышу Финляндского вокзала

Экстремалы забрались на башню по строительным лесам, чтобы пофотографироваться
Лилия КОЗЛОВА
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Руферы проникли на башню Финляндского вокзала в Петербурге Фото: стоп-кадр видео команды Urban DreamsРуферы проникли на башню Финляндского вокзала в Петербурге Фото: стоп-кадр видео команды Urban DreamsФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге руферы покорили башню Финляндского вокзала на площади Ленина. Молодые люди прошли мимо охраны и зоны транспортной безопасности для того, чтобы снять видео, выложить в интернет и собрать как можно больше просмотров и «лайков».

- Воспользовавшись строительными работами, руферы вскрыли замок, ведущий к строительным лесам, а потом по конструкции вскарабкались на крышу. После они прошли на чердак, откуда забрались на самую вершину башню, где устроили фотосессию, - рассказали экстремалы из команды Urban Dreams.

Руферы очень часто пробираются на крыши различных зданий ради того, чтобы сделать эффектные видео и фотографии. Однако не редко это заканчивается трагедиями. Кто-то оступается и срывается вниз. Так сказать, в лучшем случае, человек оказывается в больнице, в худшем – в морге. Кроме того, за проникновение на охраняемую территорию, каковым является Финляндский вокзал, влечет за собой административный штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

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