2019-01-16T19:47:56+03:00
Общество

Жители и защитники блокадного Ленинграда получат более 1,7 миллиарда рублей

Порядка 400 тысяч ветеранов получат выплаты ко дню снятия фашистской осады
Лилия КОЗЛОВА
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Более 400 тысяч петербуржцев получат выплаты ко Дню снятия блокадыБолее 400 тысяч петербуржцев получат выплаты ко Дню снятия блокадыФото: Олег ЗОЛОТО
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Около 400 тысяч ветеранов и жителей блокадного Ленинграда получат выплаты в честь 75-й годовщины полного снятия фашистской осады. Специально к юбилейной дате из городского бюджета было выделено более 1,7 миллиардов рублей. Деньги получат все блокадники, вне зависимости от того, в каких регионах они на данный момент проживают.

- Все блокадники для нас – единая семья, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Также градоначальник поддержал желание ветеранов прийти 27 января, в день празднования снятия блокады, на Дворцовую площадь с плакатами родных и близких погибших во время осады Ленинграда, и воинов, которые защищали город. По мнению Беглова – это будет парад памяти тех, кто отстоял Северную столицу.

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