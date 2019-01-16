Жители и защитники блокадного Ленинграда получат более 1,7 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 19:47 2019-01-16T19:47:56+03:00

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Около 400 тысяч ветеранов и жителей блокадного Ленинграда получат выплаты в честь 75-й годовщины полного снятия фашистской осады. Специально к юбилейной дате из городского бюджета было выделено более 1,7 миллиардов рублей. Деньги получат все блокадники, вне зависимости от того, в каких регионах они на данный момент проживают.

- Все блокадники для нас – единая семья, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Также градоначальник поддержал желание ветеранов прийти 27 января, в день празднования снятия блокады, на Дворцовую площадь с плакатами родных и близких погибших во время осады Ленинграда, и воинов, которые защищали город. По мнению Беглова – это будет парад памяти тех, кто отстоял Северную столицу.