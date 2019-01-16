2019-01-16T20:15:07+03:00
Общество

Петербуржцу отменили наказание за видео «Поп поет Мурку»

Уголовное дело было прекращено в связи с декриминализацией деяния
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцу отменили наказание за видео со священником, исполняющим "Мурку" Фото: Скриншот из видео "Поп поет Мурку"Петербуржцу отменили наказание за видео со священником, исполняющим "Мурку" Фото: Скриншот из видео "Поп поет Мурку"Фото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге городской суд отменил наказание и прекратил уголовное преследование местного жителя, которого приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей за размещение в сети видео под названием «Поп поет Мурку». Вину с мужчины сняли после подачи апелляции в связи с тем, что статья 282 УК РФ о действиях, которые направлены на возбуждение ненависти по признакам пола, расы и вероисповедания, была декриминализирована в конце прошлого года.

- Апелляционная коллегия приговор суда отменила, уголовное дело прекратила за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ролике, который так возмутил общественность и довел петербуржца до суда, священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара «Мурка», пританцовывая между столами на каком-то праздничном мероприятии в храме. Кроме того, на странице «ВКонтакте» мужчины были размещены картинки и комментарии, в которых также усмотрели оскорбления людей по национальному признаку.

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