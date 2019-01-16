«ВКонтакте» заблокирует страницы, торгующие подделками Louis Vuitton

СЕГОДНЯ 20:35 2019-01-16T20:35:54+03:00

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Модницы, привыкшие покупать поддельные вещи элитных брендов, больше не смогут делать это в социальных сетях. «ВКонтакте» по решению Смольнинского районного суда Петербурга заблокирует все паблики, в которых торговали фальшивыми вещами с маркировкой Louis Vuitton.

- Во время проверки соцсети были найдены группы, в которых предлагалось купить палантины с маркировкой якобы Louis Vuitton. При этом сам правообладатель не разрешал реализовывать свою продукцию владельцам пабликов, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, маркировка товаров, которые предлагались в группе, не соответствовала оригинальной. Шрифт и размещение ярлыков по уходу за изделиями были не похожи на те, которые должны быть по стандартам компании «Louis Vuitton Malletier».

Общая сумма ущерба правообладателя от продажи подделок составила минимум 370 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования истца и потребовал от «ВКонтакте» заблокировать торговцев фальшивками.