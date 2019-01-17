Прогноз погоды на 17 января: в четверг Петербург завалит снегом

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-17T07:58:27+03:00

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Очередное испытание стихией ждет сегодня петербуржцев. В четверг на город налетит метель, из-за которой улицы Северной столицы окажутся под слоем снега, а на дорогах из-за сложных погодных условий будет трудно проехать.

- 17 января в Санкт-Петербурге ожидается сильный снегопад и метель. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха поднимется с ночных -6 до ноля. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Учитывая прогноз синоптиков, петербургские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Впрочем, пока дворники не успели убрать город от последствий предыдущего снегопада, поэтому есть некоторые опасения за состояние улиц после сегодняшнего разгула стихии.

Автомобилистам, которые могут обойтись без своего железного коня, 17 января лучше пересесть на общественный транспорт, ведь обстановка на дорогах уже с утра достаточно напряженная.