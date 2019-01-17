Пьяный пассажир разбил стекло в маршрутке бутылкой шампанского

СЕГОДНЯ 08:13 2019-01-17T08:13:15+03:00

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Вчера, 16 января, пассажиры маршрутного такси номер 322 ехали по городу с ветерком. В прямом смысле этого слова. Воздух в салон задувало через разбитое пьяным хулиганом стекло. Причем сделано это было по-праздничному – при помощи бутылки шампанского.

- На перекрёстке Металлистов и Большой Пороховской в автобус зашел пьяный парень лет 20 с целой бутылкой шампанского, и грубо потребовал бесплатно довезти его до торгового центра, - сообщают очевидцы событий в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель, которым оказался немолодой мужчина осадил грубияна словами «Не тыкай я с тобой свиней не пас» и выгнал наглеца из салона. Тот обиделся и швырнул в боковое окно ПАЗика бутылку шампанского. Окно разбилось, а хулиган убежал.

Шофер не стал вызывать полицию, а просто дальше поехал по маршруту. Позднее стало известно, что в правоохранительных органах заинтересовались инцидентом и потребовали объяснений от транспортной компании. Пьяного метателя бутылок тоже ищут.