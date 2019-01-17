2019-01-17T08:31:53+03:00
Общество

Дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге

Всех коммунальщиков уже перевели на усиленный режим работы
Петр КИБЕР
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Дорожные службы готовы к снегопаду в Петербурге. Фото: Комитет по благоустройству ВПбДорожные службы готовы к снегопаду в Петербурге. Фото: Комитет по благоустройству ВПб
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Сегодня, 17 января, Петербург вновь ждет испытание снегом. По прогнозам синоптиков, днем Северную столицу накроет метель. При этом к вечеру потеплеет и снег станет мокрым, еще больше усложнив работу коммунальным службам.

- Все дорожные предприятия города работают в усиленном режиме. Ночью на улицы выйдут 1150 единиц техники, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Уборка будет проводиться при помощи комбинированных дорожных машин и трактора с плугом и щеткой, а также лаповых и фронтальных погрузчиков, самосвалов и другой техники.

В комитете отмечают, что на улицах, где уборке не мешают припаркованные авто, работа идет в 20 раз быстрее. Коммунальщики призывают водителей смотреть на знаки и соблюдать временные правила стоянки машин, иначе их личный транспорт может оказаться на штрафстоянке.

К сожалению, про число дворников в комитете по благоустройству ничего не сказали, поэтому остается надеяться, что узкие места, где не может пройти техника, все же будут чистить люди с лопатами.

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