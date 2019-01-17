Дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге
Сегодня, 17 января, Петербург вновь ждет испытание снегом. По прогнозам синоптиков, днем Северную столицу накроет метель. При этом к вечеру потеплеет и снег станет мокрым, еще больше усложнив работу коммунальным службам.
- Все дорожные предприятия города работают в усиленном режиме. Ночью на улицы выйдут 1150 единиц техники, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Уборка будет проводиться при помощи комбинированных дорожных машин и трактора с плугом и щеткой, а также лаповых и фронтальных погрузчиков, самосвалов и другой техники.
В комитете отмечают, что на улицах, где уборке не мешают припаркованные авто, работа идет в 20 раз быстрее. Коммунальщики призывают водителей смотреть на знаки и соблюдать временные правила стоянки машин, иначе их личный транспорт может оказаться на штрафстоянке.
К сожалению, про число дворников в комитете по благоустройству ничего не сказали, поэтому остается надеяться, что узкие места, где не может пройти техника, все же будут чистить люди с лопатами.