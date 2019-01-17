На Крестовском острове ночью сгорел банкетный зал

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-17T09:32:20+03:00

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Праздника больше не будет – на Крестовском острове сгорел одноименный банкетный зал, в котором часто проходили свадьбы, дни рождения и прочие торжества. Огонь, вспыхнувшей ночью 17 января, полностью уничтожил помещение ресторана.

- Сигнал по телефону «01» поступил в 4:22 утра. По словам звонившего, горело здание по адресу: Петроградский район, набережная Мартынова, дом 94, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

На место ЧП сразу же отправились пожарные расчеты, которые моментально оценили масштаб происходящего. Уже в 4:37 ранг пожара был повышен до номера 1-Бис. Лишь через час, усилиями 28 бойцов МЧС пламя удалось сбить, а еще через час – в 6:37 – полностью ликвидировать пожар.

К сожалению, ангар площадью около 120 квадратных метров, в котором располагался банкетный зал, выгорел полностью. Причины возникновения огня выясняются. Сообщений о пострадавших не поступало.