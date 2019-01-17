2019-01-17T10:27:44+03:00
Авто

Из-за снега Петербург встал в 7-балльных пробках

Метель, начавшаяся в Северной столице, сильно осложнила жизнь автомобилистам
Петр КИБЕР
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Из-за снега на дорогах Петербурга образовались 7-балльные пробки.Из-за снега на дорогах Петербурга образовались 7-балльные пробки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мало снега – плохо, ведь каждому хочется праздничного новогоднего настроения. Но и много снега – тоже проблема, ведь он становится настоящим стихийным бедствием как для пешеходов, которым не пройти по улицам, так и водителям, вставшим в серьезных заторах.

Так, 17 января, с утра в Петербурге на дорогах образовались 7-балльные пробки. Кроме привычной толкотни, когда все горожане спешат на работу, скорость движения серьезно снижают плохие метеоусловия. Из-за снежной метели упала видимость, и водители не спешат, чтобы не попасть в ДТП, которых и без них уже хватает.

Подготовились к непогоде и коммунальные службы. По заверению комитета по благоустройству, сегодня на улицы Петербурга выйдет более тысячи единиц техники, а все дорожники переведены на усиленный режим работы.

Но, в любом случае, жителям Северной столицы лучше подготовится к возможным неудобствам, и если надо успеть по делам, то выходить из дома заранее.

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