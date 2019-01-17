Трехлетняя девочка обварилась кипятком из опрокинутого чайника

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-17T10:51:12+03:00

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Все дети – маленькие непоседы и иногда лезут туда, куда им нельзя. В обязанности взрослых следить за малышами, но иногда родители не успевают и тогда происходят несчастные случаи. Так, в Выборгском районе 3-летняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком.

- 16 января из квартиры дома 1 по Финляндскому проспекту с термическими ожогами различных частей тела, в тяжелом состоянии была госпитализирована юная пациентка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительные органы позвонили медики, которые обязаны сообщать о всех ЧП с малышами. На данный момент девочка находится в ожоговом отделении одной их городских больниц, а полиция выясняет, каким образом маленький ребенок смог дотянуться до горячего чайника.

Родителям девочки как минимум придется побеседовать со своим участковым и если ему рассказ мамы с папой покажется неудовлетворительным, то к делу подключатся службы по надзору за несовершеннолетними.