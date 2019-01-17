На Сызранской улице прорвало трубу с холодной водой, а на Белградской – с горячей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-17T12:02:46+03:00

В Петербурге опять рвет трубы. Сразу две аварии за утро. Фото: vk.com/spb_today

Ни дня без прорыва – новый слоган петербургской зимы

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Сразу две коммунальные аварии произошли 17 января в Петербурге. Ночью на Сызранской улице прорвало трубу с холодной водой, из-за чего на проезжей части образовалось сначала «озеро», а потом и каток.

- Опять прорыв. Скоро подмерзнет. Можно будет надевать коньки и кататься, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другая неприятность случилась уже утром. В Купчино, на пересечении Белградской улицы и проспекта Славы. Из-за прорыва трубы с горячей водой проезжую часть заволокло паром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/686727" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге на Белградской улице прорвало трубу с горячей водой.

Из-за плохой видимости, усиленной метелью, на проблемном месте произошло несколько столкновений. В частности в машину скорой помощи влетел «Рено Логан».

- Нулевая видимость и ДТП присутствуют. Скорые, пожарные, аварийка - на месте, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Судя по количеству аварий, которые произошли за утро четверга в Петербурге, 17 января может стать еще одним «днем жестянщика».