2019-01-17T15:11:06+03:00
Общество

Петербуржцы предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь

Они смогут решать вопросы, связанные с защитой трудовых прав
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржцы предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощьПетербуржцы предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощьФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В связи с повышением пенсионного возраста в России, многие люди стали беспокоиться о том, что у них появятся проблемы с работой. Далеко не все работодатели хотят держать на местах сотрудников старше даже 50-ти лет, несмотря на их огромный опыт. В связи с этим депутаты ЗакСа Петербурга предложили предоставлять гражданам предпенсионного возраста, тем кому до заслуженного отдыха осталось пять лет и меньше, бесплатную юридическую помощь.

- Мы предлагаем расширить виды социальной поддержки людей предпенсионного возраста. Уже сейчас в Петербурге им гарантирован ряд льгот - компенсация оплаты проезда в городском транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатная замена газовых плит. Сейчас на рассмотрении находятся еще две привилегии: дополнительное образование и повышение квалификации, а также расширение возможностей трудоустройства и резервирование рабочих мест, – рассказал петербургский парламентарий Денис Четырбок.

В теории, бесплатная юридическая помощь будет предоставляться по вопросам, связанным с защитой трудовых прав людей предпенсионного возраста или предоставлением им мер социальной поддержки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24