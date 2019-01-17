Петербуржцы предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-17T15:11:06+03:00

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В связи с повышением пенсионного возраста в России, многие люди стали беспокоиться о том, что у них появятся проблемы с работой. Далеко не все работодатели хотят держать на местах сотрудников старше даже 50-ти лет, несмотря на их огромный опыт. В связи с этим депутаты ЗакСа Петербурга предложили предоставлять гражданам предпенсионного возраста, тем кому до заслуженного отдыха осталось пять лет и меньше, бесплатную юридическую помощь.

- Мы предлагаем расширить виды социальной поддержки людей предпенсионного возраста. Уже сейчас в Петербурге им гарантирован ряд льгот - компенсация оплаты проезда в городском транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатная замена газовых плит. Сейчас на рассмотрении находятся еще две привилегии: дополнительное образование и повышение квалификации, а также расширение возможностей трудоустройства и резервирование рабочих мест, – рассказал петербургский парламентарий Денис Четырбок.

В теории, бесплатная юридическая помощь будет предоставляться по вопросам, связанным с защитой трудовых прав людей предпенсионного возраста или предоставлением им мер социальной поддержки.