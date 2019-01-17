2019-01-17T15:29:17+03:00
Происшествия

19-летний петербуржец соблазнил психически нездоровую девочку-подростка

После ночи секса, 14-летнюю воспитанницу «Центра содействия семейному воспитанию» отправили в больницу
Петр КИБЕР
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19-летний петербуржец месяц занимался сексом с 14-летней девочкой. Парня ищет полиция.19-летний петербуржец месяц занимался сексом с 14-летней девочкой. Парня ищет полиция.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция Кировского района Петербурга расследует дело о совращении малолетней воспитанницы «Центра содействия семейному воспитанию». Психически больную девочку склонил к сексу 19-летний безработный петербуржец.

- 16 января в правоохранительные органы обратился директор соцучреждения, который сообщил об инциденте с 14-летней девушкой, - пишут «Невские новости».

По словам педагога, воспитанница Центра, страдающая от психического заболевания, в течение месяца предавалась плотским утехам с 19-летним нигде не работающим жителем Кировского района Петербурга.

С 15 декабря по 15 января девушка как на работу ходила домой к молодому петербуржцу. Что случилось потом – неизвестно, но в итоге ее госпитализировали в Детскую психиатрическую больницу.

Сотрудникам полиции предстоит установить все аспекты дела, но на неприятные вопросы придется ответить и самому сексуально несдержанному петербуржцу, и воспитателям «Центра содействия семейному воспитанию».

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