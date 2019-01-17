19-летний петербуржец соблазнил психически нездоровую девочку-подростка
Полиция Кировского района Петербурга расследует дело о совращении малолетней воспитанницы «Центра содействия семейному воспитанию». Психически больную девочку склонил к сексу 19-летний безработный петербуржец.
- 16 января в правоохранительные органы обратился директор соцучреждения, который сообщил об инциденте с 14-летней девушкой, - пишут «Невские новости».
По словам педагога, воспитанница Центра, страдающая от психического заболевания, в течение месяца предавалась плотским утехам с 19-летним нигде не работающим жителем Кировского района Петербурга.
С 15 декабря по 15 января девушка как на работу ходила домой к молодому петербуржцу. Что случилось потом – неизвестно, но в итоге ее госпитализировали в Детскую психиатрическую больницу.
Сотрудникам полиции предстоит установить все аспекты дела, но на неприятные вопросы придется ответить и самому сексуально несдержанному петербуржцу, и воспитателям «Центра содействия семейному воспитанию».