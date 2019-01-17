На Московском вокзале мошенник «заработал» 25 тысяч, прося купить билет до Перми
Петербургские полицейские задержали уроженца Пермского края, который выманивал деньги у доверчивых петербуржцев, играя на их лучших чувствах.
- Сотрудники Управления на транспорте МВД по Северо-Западному Федеральному округу пресекли деятельность 35-летнего мужчины, который просил купить ему билет до Перми, а потом возвращал его в кассу, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.
По сообщению правоохранительных органов, «работал» 35-летний пермяк на Московском вокзале Петербурга. Он подходил к людям и, жалуясь на трудную жизненную ситуацию, выманивал деньги.
Если наличных получить не удавалось, то мужчина вел жертву к кассе, где ему покупали билет. Потом мошенник возвращал его обратно, получая на руки неплохую сумму. Всего он успел насобирать с доверчивых петербуржцев около 25 тысяч рублей.
Теперь у предприимчивого мужчины есть все шансы получить постоянное место жительства. От государства, на несколько лет.