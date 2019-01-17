2019-01-17T15:49:23+03:00
Происшествия

На Московском вокзале мошенник «заработал» 25 тысяч, прося купить билет до Перми

35-летнего мужчину задержали сотрудники транспортной полиции
Петр КИБЕР
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Полиция поймала мужчину, который "заработал" 25 тысяч рублей на просьбах купить билет до Перми.Полиция поймала мужчину, который "заработал" 25 тысяч рублей на просьбах купить билет до Перми.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Петербургские полицейские задержали уроженца Пермского края, который выманивал деньги у доверчивых петербуржцев, играя на их лучших чувствах.

- Сотрудники Управления на транспорте МВД по Северо-Западному Федеральному округу пресекли деятельность 35-летнего мужчины, который просил купить ему билет до Перми, а потом возвращал его в кассу, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По сообщению правоохранительных органов, «работал» 35-летний пермяк на Московском вокзале Петербурга. Он подходил к людям и, жалуясь на трудную жизненную ситуацию, выманивал деньги.

Если наличных получить не удавалось, то мужчина вел жертву к кассе, где ему покупали билет. Потом мошенник возвращал его обратно, получая на руки неплохую сумму. Всего он успел насобирать с доверчивых петербуржцев около 25 тысяч рублей.

Теперь у предприимчивого мужчины есть все шансы получить постоянное место жительства. От государства, на несколько лет.

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