Капитана дальнего плавания с простреленной головой нашли в квартире в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-17T15:53:44+03:00

Капитана дальнего плавания с простреленной головой нашли в квартире на Яхтенной в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

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В квартире дома на Яхтенной улице Приморского района Петербурга умер капитан дальнего плавания. Безжизненное тело моряка обнаружила его жена и сотрудники МЧС. В голове мужчины была пуля.

- Около десяти часов утра 16 января жена погибшего капитана пыталась попасть в квартиру дома 6/1 по Яхтенной улице, но все было тщетно. Тогда она вызвала МЧС. Прибывшие на место сотрудники вскрыли дверь, зашли в квартиру. Там лежал труп 48-летнего моряка, - говорится в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

У капитана Дальневосточного пароходства была прострелена голова, а рядом лежало ружье, зарегистрированное на погибшего. По словам супруги моряка, ее муж любил «приложиться к бутылке» и несколько раз лечился от алкогольной зависимости. Кроме того, в последнее время он стал жаловаться на галлюцинации.

Сейчас полиция Петербурга выясняет, при каких обстоятельствах погиб капитан.