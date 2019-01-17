2019-01-17T17:00:15+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул в газетной типографии на Ленинском проспекте

Сотрудники комплекса собирались выпрыгивать из окон, спасаясь от огня [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар в газетной типографии на Ленинском проспекте в ПетербургеПожар в газетной типографии на Ленинском проспекте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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На Ленинском проспекте 139 Кировского района Петербурга вспыхну пожар. По словам очевидцев, огонь охватил комплекс газетной типографии. На место уже приехали пожарные, скорая помощь и полиция.

- Из здания, где находится типография, поднимается густой черный дым. Что-то внутри горит. Несколько человек сначала хотели прыгать из окон, но их остановили, - рассказали свидетели ЧП в социальных сетях.

Пожар в типографии на Ленинском проспекте.

На данный момент дым поднимается от кровли и скатов здания на площади 300-400 квадратных метров. Насколько сильно огонь распространился в самой типографии, пока что не известно. Спасатели поднялись на пожарной лестнице до верхнего этажа и срезают решотки с окон, для того, чтобы проникнуть внутрь здания. Сообщений о пострадавших не поступало.

По данным МЧС, пожар происходит на 2-м этаже четырехэтажного здания типографии. Площадь горения сейчас уточняется. В 16:08 ранг пожара повышен до №2. На место прибыли 23 единицы техники и 150 человек спасателей.

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